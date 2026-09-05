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Новый метод уточнил вероятные зоны сильных землетрясений на Камчатке

Новый метод уточнил вероятные зоны сильных землетрясений на Камчатке

Новый метод пространственной оценки зон вероятных сильных землетрясений, проверенный на Камчатской зоне субдукции, позволяет уточнить районы, где в будущем с большей вероятностью могут произойти крупные сейсмические разрывы.

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