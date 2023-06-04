Гладков: ВСУ обстреливают рынок в центре белгородского Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Шебекинский городской округ Белгородской области. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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