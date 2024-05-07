Светлый праздник- Пасха.

Пасха - это один из самых главных христианских праздников. В ГУО ´Детский сад N63 г. Бобруйска´ уже стало традицией накануне светлого праздника Пасхи организовывать выставки детских работ воспитанниками групп.
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