В районах Крайнего Севера проведут 20 научно-исследовательских экспедиций

О совместных с экспедиционным корпусом «Команда Арктики» планах губернатор Архангелськой области Александр Цыбульский сообщил в своём телеграм-каналеО совместных с экспедиционным корпусом «Команда Арктики» планах губернатор Архангелськой области Александр Цыбульский сообщил в своём телеграм-каналеОн уточнил, что четыре из этих экспедиций стартуют во время Всероссийского форума «Арктика.
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