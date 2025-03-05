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KurskTV.Ru

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В Курске экс-преподаватель ЮЗГУ похитил более 8 миллионов рублей

<p style="text-align:justify"><strong>Курская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Юго-Западного государственного университета, обвиняемого в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

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