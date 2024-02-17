PayU подписало соглашение о партнёрстве с NPCI

Индийское подразделение нидерландского поставщика платёжных услуг PayU, которое входит в состав инвестиционной компании Prosus NV (Нидерланды) подписало соглашение о партнёрстве с Национальной платежной корпорацией Индии (NPCI).
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