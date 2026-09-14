T2 убрал границы: абоненты из разных регионов смогут объединяться ради скидок

Родственники и друзья из разных городов России могут состоять в одной группе Российский оператор T2 отменил привязку к региону регистрации номера в программе «Выгодно вместе».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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