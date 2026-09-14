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T2 убрал границы: абоненты из разных регионов смогут объединяться ради скидок

T2 убрал границы: абоненты из разных регионов смогут объединяться ради скидок

Родственники и друзья из разных городов России могут состоять в одной группе Российский оператор T2 отменил привязку к региону регистрации номера в программе «Выгодно вместе».

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