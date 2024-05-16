Организатор из МВД и новая схема: Нелегалы из Средней Азии становились "украинцами с гражданством России" за полмиллиона рублей

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли новую схему завоза нелегальных мигрантов в Россию. По данным источника, основными подозреваемыми в организации преступной деятельности являются сотрудник МВД и двое иностранцев – они помогали нелегалам из Средней Азии становиться по документам "украинцами с гражданством России".
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