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Организатор из МВД и новая схема: Нелегалы из Средней Азии становились "украинцами с гражданством России" за полмиллиона рублей

Организатор из МВД и новая схема: Нелегалы из Средней Азии становились "украинцами с гражданством России" за полмиллиона рублей

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли новую схему завоза нелегальных мигрантов в Россию. По данным источника, основными подозреваемыми в организации преступной деятельности являются сотрудник МВД и двое иностранцев – они помогали нелегалам из Средней Азии становиться по документам "украинцами с гражданством России".

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Если так всё плохо для этих мастурбеков в России, они ненавидят русских лютой ненавистью, постоянно обещают нас резать, но ....!!!??? Готовы платить по 590 тысяч рублей только чтобы жить среди русских? Что это? Зачем им это нужно жить среди ненавистных русских, которых зверски резали и гнали со своих земель? Азиатских.
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