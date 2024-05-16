Организатор из МВД и новая схема: Нелегалы из Средней Азии становились "украинцами с гражданством России" за полмиллиона рублей

НК

Наталья Котельникова

Если так всё плохо для этих мастурбеков в России, они ненавидят русских лютой ненавистью, постоянно обещают нас резать, но ....!!!??? Готовы платить по 590 тысяч рублей только чтобы жить среди русских? Что это? Зачем им это нужно жить среди ненавистных русских, которых зверски резали и гнали со своих земель? Азиатских.