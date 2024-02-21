В Архангельской области водителей проверят на трезвость

Профилактическая операция «Трезвый водитель» состоится в Поморье с 22 по 25 февраля.В Госавтоинспекции отметили, что за вождение в нетрезвом виде установлена не только административная, но и уголовная ответственность.
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