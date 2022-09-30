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Александр КАНИЩЕВ: Когда «Спартак» забивал третий мяч, «Зенит» просто развалился

Александр КАНИЩЕВ: Когда «Спартак» забивал третий мяч, «Зенит» просто развалился

Бывший полузащитник «сине-бело-голубых» Александр Канищев по горячим следам провел разбор кубкового матча, в котором «Зенит» со счетом 0:3 проиграл «Спартаку».

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