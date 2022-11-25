Зеленский сдал назад и отказался от планов по нападению на Крым

По словам президента Украины, он хочет вернуть контроль Киева над полуостровом невоенным путём.Президент Украины отказался от эскалации в Крыму и заявил о стремлении вернуть полуостров в состав своей страны не военным, а дипломатическим путём.
По словам президента Украины, он хочет вернуть контроль Киева над полуостровом невоенным путём.Президент Украины отказался от эскалации в Крыму и заявил о стремлении вернуть полуостров в состав своей страны не военным, а дипломатическим путём.
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