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Земля

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Земельный участок: права, обязанности и риски для собственника

Земельный участок: права, обязанности и риски для собственника

Земельные вопросы всегда вызывают массу споров и переживаний. Оформление прав на участок, понимание своих возможностей и ограничений — это база, без которой легко попасть в неприятную историю.

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