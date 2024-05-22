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Закон, порядок, государство

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30 лет со дня гибели Героя Российской Федерации Владимира Максимчука

30 лет со дня гибели Героя Российской Федерации Владимира Максимчука

Сегодня 30 лет со дня гибели генерал-майора внутренней службы и Героя РФ Владимира Михайловича Максимчука.

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