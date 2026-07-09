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Нижегородская правда

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Выработка арзамасского производителя выросла по федпроекту

Выработка арзамасского производителя выросла по федпроекту

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками арзамасского ООО «ВолгаСтальКонструкция» подвели промежуточные итоги внедрения на предприятии инструментов бережливых технологий в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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