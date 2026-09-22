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Воронежские новости

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Супруги несколько лет жили в квартире с протекающей крышей: ТСЖ заплатило им 246 тысяч ущерба

Супруги несколько лет жили в квартире с протекающей крышей: ТСЖ заплатило им 246 тысяч ущерба

Супруги приобрели квартиру на последнем этаже в 2021 году и почти сразу столкнулись с проблемами из-за прохудившейся крыши дома.

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