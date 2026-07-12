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Холанд о вылете Норвегии из 1/4 ЧМ: «Заслуживали большего и едва не обыграли Англию. Есть гордость, что оказали достойное сопротивление»

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд оценил поражение от Англии (1:2) в 1/4 финала ЧМ-2026 . – Тяжелые ощущение, честно говоря.

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