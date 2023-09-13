Евгений Сатановский: Советский Союз, как обновлённая форма существования Российской империи, закончился

Уничтожается все, что было создано Россией до и после. И в РФ, и на территориях постсоветских племен. Материальные ценности, историю, культуру. А нуворишей это не тревожит. Прыгают с должности на должность. Им бы награбленное сберечь. Пир во время чумы.

Ну, остаток СССР еще не закончился. Но закончится, как закончились все империи-"собиратели земель" до него. Процветать будут только те, кто делает ставку на "собирание людей" - свободных, самодостаточных, с прочными национально-историческими корнями и этим , мотивированными на формирование общества и поддержку государства, обеспечивающего защиту их интересов.

Компанцев Сергей

вы может не помните или не знаете но в 91 году был референдум об обновленом ссср и те не дали не дать провести референдум не могли даже по римскому праву и почему после так сказать роспуска ссср у всех код денег ссср а не свои в рф код денег 643 и граждан де юре в рф нет - вру скачайте закон о граданстве рф только те кто получил паспорт повторно и заявку давал писменную и прочее у всех в нем имигрант числится а может ли гражданин любой страны быть им , тогда те кто вьехал являются мигрантами а не кореные жители ..