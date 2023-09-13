Интересно наблюдать за комментариями политически активной публики насчёт состояния и перспектив наших отношений с Арменией, Казахстаном и прочими пока ещё не до конца подмятыми под себя американцами, англичанами, турками и прочими серьёзными игроками республиками постсоветского пространства.
Евгений Сатановский: Советский Союз, как обновлённая форма существования Российской империи, закончился
Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Уничтожается все, что было создано Россией до и после. И в РФ, и на территориях постсоветских племен. Материальные ценности, историю, культуру. А нуворишей это не тревожит. Прыгают с должности на должность. Им бы награбленное сберечь. Пир во время чумы.
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1 д.
M T
Ну, остаток СССР еще не закончился. Но закончится, как закончились все империи-"собиратели земель" до него. Процветать будут только те, кто делает ставку на "собирание людей" - свободных, самодостаточных, с прочными национально-историческими корнями и этим , мотивированными на формирование общества и поддержку государства, обеспечивающего защиту их интересов.
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1 д.
Компанцев Сергей
вы может не помните или не знаете но в 91 году был референдум об обновленом ссср и те не дали не дать провести референдум не могли даже по римскому праву и почему после так сказать роспуска ссср у всех код денег ссср а не свои в рф код денег 643 и граждан де юре в рф нет - вру скачайте закон о граданстве рф только те кто получил паспорт повторно и заявку давал писменную и прочее у всех в нем имигрант числится а может ли гражданин любой страны быть им , тогда те кто вьехал являются мигрантами а не кореные жители ..
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23 час.
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