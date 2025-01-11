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Из Рязани депортировали пятерых мигрантов-уголовников

Из Рязани депортировали пятерых мигрантов-уголовников

Судимости они получили за такие преступления, как незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере, грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и применение насилия в отношении представителя власти.

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