Глава МИД КНР: Мы никоим образом не потерпим отделения Тайваня от Китая

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Позиция Китая по тайваньскому вопросу крайне четко очерчена, она заключается в том, чтобы с максимальной искренностью стремиться к мирному воссоединению, заявил в четверг министр иностранных дел КНР Ван И.