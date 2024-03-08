Глава МИД КНР: Мы никоим образом не потерпим отделения Тайваня от Китая

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Позиция Китая по тайваньскому вопросу крайне четко очерчена, она заключается в том, чтобы с максимальной искренностью стремиться к мирному воссоединению, заявил в четверг министр иностранных дел КНР Ван И.
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