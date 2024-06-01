В Новосибирске мужчина два дня подряд громил киоски бывшей возлюбленной

Подробности преступления 1 июня рассказали в ГУ МВД региона. В полицию обратилась 53-летняя женщина, которая заявила, что является владелицей нескольких разгромленных за два дня торговых павильонов в Калининском районе.
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