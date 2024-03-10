Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • vnesterov1960 Нестеров
    Полностью разделяю ваше мнение.Глава МИД Польши ...
  • star
    вернуть Валиеву=любимицу россиян в большой спорт с извинениямиПока до большинст...
  • Вячеслав Галимов
    Всё прекрасно . Всему Западу носы утёрли ! А Валиеву здали ! Или это тоже "тончайшая игра " наших спортивных функцион...Пока до большинст...

Время решает всё

Время решает всё

В политике умение тормозить или ускорять бег времени играет решающую роль. Не всегда легко правильно определить, выгодно ли тебе, чтобы время текло медленнее, события затягивались, момент выбора откладывался, или, наоборот, необходимо ускорить бег времени и катализировать кризис.

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