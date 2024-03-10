Время решает всё

В политике умение тормозить или ускорять бег времени играет решающую роль. Не всегда легко правильно определить, выгодно ли тебе, чтобы время текло медленнее, события затягивались, момент выбора откладывался, или, наоборот, необходимо ускорить бег времени и катализировать кризис.