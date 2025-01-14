После стакана воды и завтрака: врач Павлова посоветовала правильно пить кофе

Врач Павлова сообщила, как правильно пить кофе. Врач-эндокринолог Зухра Павлова прокомментировала выводы ученых из Европейского общества кардиологов, которые заявили, что употребление кофе по утрам является наиболее полезным для здоровья.
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