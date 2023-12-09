Мангистаусцам рассказали, как вернуть излишне уплаченную сумму налога

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области разъяснили порядок возврата излишне уплаченной суммы налога, платежа в бюджет, пени, а также порядок зачета излишне уплаченной суммы налога в счет погашения имеющейся налоговой задолженности.
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