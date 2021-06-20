С миру по нитке

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Журнальный столик из того что под рукой

Журнальный столик из того что под рукой

Хотите сделать журнальный столик своими руками, но без особых затрат и заморочек?  Тогда идея ниже — то, что вам нужно!  Столик получается просто потрясающий, необычный, дизайнерский, на колёсиках, а сделан был из самых непредсказуемых материалов.

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