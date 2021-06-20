Журнальный столик из того что под рукой

Хотите сделать журнальный столик своими руками, но без особых затрат и заморочек? Тогда идея ниже — то, что вам нужно! Столик получается просто потрясающий, необычный, дизайнерский, на колёсиках, а сделан был из самых непредсказуемых материалов.