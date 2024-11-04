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Под покровом ночи: в Молдавии ничего нового - Санду остается президентом по результатам второго тура голосования

Под покровом ночи: в Молдавии ничего нового - Санду остается президентом по результатам второго тура голосования

Кандидат на пост президента Молдавии, действующая глава государства Майя Санду по итогам подсчета 99,7 процента протоколов второго тура лидирует с 55,36 процента голосов.

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