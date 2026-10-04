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Андреева поблагодарила болельщиков на китайском языке после выхода в 1/8 финала в Пекине: «Спасибо всем, я вас люблю!»

Мирра Андреева поделилась эмоциями после выхода в четвертый круг тысячника в Пекине. Россиянка обыграла Полину Кудерметову со счетом 6:4, 6:1.

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