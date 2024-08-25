Правда ли, что летние каникулы продлевают еще на 1 месяц? Минобразования сделало заявление о смещении учебного года Ольга ВайленкоВ последние дни в социальных сетях и мессенджерах активно распространяются слухи о том, что Министерство образования и науки России якобы планирует перенести начало учебного года с 1 сентября на 1 октября 2024 года.