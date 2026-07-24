НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

Песков: Слова Драпатого о русских подтвердили правильность решения о СВО

Песков: Слова Драпатого о русских подтвердили правильность решения о СВО

Новый главком ВСУ Михаил Драпатый сам дал Кремлю аргумент, который тот использует уже десять лет. Его старые заявления о жителях Донбасса — не просто эмоциональная вспышка, а документальное подтверждение того, о чём Москва твердит с 2014 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии