Новый главком ВСУ Михаил Драпатый сам дал Кремлю аргумент, который тот использует уже десять лет. Его старые заявления о жителях Донбасса — не просто эмоциональная вспышка, а документальное подтверждение того, о чём Москва твердит с 2014 года.
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