Песков: Слова Драпатого о русских подтвердили правильность решения о СВО

Новый главком ВСУ Михаил Драпатый сам дал Кремлю аргумент, который тот использует уже десять лет. Его старые заявления о жителях Донбасса — не просто эмоциональная вспышка, а документальное подтверждение того, о чём Москва твердит с 2014 года.