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Царьград

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СНБ Армении опровергла слухи о проникновении азербайджанцев

СНБ Армении опровергла слухи о проникновении азербайджанцев

Служба национальной безопасности Армении назвала не соответствующей действительности информацию о том, что в районе Мегри трое граждан Азербайджана незаконно пересекли границу и ведутся их поиски.

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