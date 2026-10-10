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Триллеры на зависть: «Зенит» в гостях обыграл «Краснодар», а «Спартак» вдесятером упустил победу над «Крыльями»

Триллеры на зависть: «Зенит» в гостях обыграл «Краснодар», а «Спартак» вдесятером упустил победу над «Крыльями»

«Зенит» продлил безвыигрышную серию «Краснодара» в РПЛ до четырёх матчей и вернул себе лидерство. Исход центрального матча тура предрешили результативные действия Максима Глушенкова: перед перерывом он оформил дубль, а после паузы отчасти помог Александру Соболеву довести дело до разгрома.

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