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В Петербурге ограничат движение в связи с 81-летием освобождения Ленинграда

В Петербурге ограничат движение в связи с 81-летием освобождения Ленинграда

Маршруты и расписание общественного транспорта изменится в Санкт-Петербурге 27 января. Это связано с проведением торжественно-траурных мероприятий, приуроченных к Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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