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Царьград

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Почему из Архангельска в НАО будет летать ещё больше самолётов

Почему из Архангельска в НАО будет летать ещё больше самолётов

Из столице Поморья в Нарьян-Мар самолёты станут летать куда чаще. Дело в том, что полётами по этому направлению занялся новый перевозчик.

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