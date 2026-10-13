Салемакерс перенес операцию на голеностопе. Хавбек «Милана» пропустит 3 месяца

« Милан » сообщил, что Алексис Салемакерс перенес операцию на голеностопе. Бельгийский полузащитник получил повреждение на тренировке во время паузы на матчи сборных.
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