Banki.loans

409 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Ни чего они после поставок в хохлостан НАТОвского вооружения такую себе создали антирекламу и своему ВПК, что здравом...РИАН: «Пентагон р...
  • Светлана Шумилина
    Выросшая в такой среде и не поняла давать всем подряд без разбору,это по крайней мере неприлично.И только сейчас посл...Сати Казанова сож...
  • михаил ошкин
    Вы сами поняли, что написали? Так кто кому должен: Михалков Досталю, или - наоборот?Никита Михалков и...

Второй день «Славянского базара»: золото Долины и удивительная прическа Суханкиной

Второй день «Славянского базара»: золото Долины и удивительная прическа Суханкиной

На второй день фестиваля витебский летний амфитеатр был полон аншлагом. В ходе вечерней программы состоялись два важных концерта, посвященных 85-летию народного артиста СССР Игоря Лученка и шлягерам разных поколений под названием «Золотой хит».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх