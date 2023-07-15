Второй день «Славянского базара»: золото Долины и удивительная прическа Суханкиной

На второй день фестиваля витебский летний амфитеатр был полон аншлагом. В ходе вечерней программы состоялись два важных концерта, посвященных 85-летию народного артиста СССР Игоря Лученка и шлягерам разных поколений под названием «Золотой хит».
На второй день фестиваля витебский летний амфитеатр был полон аншлагом. В ходе вечерней программы состоялись два важных концерта, посвященных 85-летию народного артиста СССР Игоря Лученка и шлягерам разных поколений под названием «Золотой хит».
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