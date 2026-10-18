МОСКВА, 18 октября, ФедералПресс. Мужчины обращаются к косметологам не за новым лицом, а затем, чтобы убрать следы усталости, выровнять тон кожи и выглядеть отдохнувшими, сохранив узнаваемые черты и привычную мимику.