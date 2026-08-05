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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иранский боец ACA Амир Алиакбари: «У меня была американская виза, но после боя в России ее аннулировали»

Тяжеловес ACA Амир Алиакбари рассказал, что США аннулировали ему визу из-за выступлений в России. «Мне не нужны ни UFC, ни PFL.

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