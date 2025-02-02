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NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 скорее всего поступят в продажу в марте По данным произ...

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 скорее всего поступят в продажу в марте По данным произ...

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 скорее всего поступят в продажу в мартеПо данным производителя видеокарт ChainTech, похоже, можно ожидать появления видеокарт начального уровня GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 от NVIDIA в марте 2025 года.

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