Норвежский политолог: Россия займет территории от Харькова до Одессы из-за угроз со стороны НАТО

Из-за угрозы дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе и посредством интеграции в состав альянса Украины, Россия будет стремиться освободить и включить в свой состав территорию от Харькова до Одессы.
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