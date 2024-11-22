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Синоптики предупредили москвичей о пасмурной и облачной погоде в выходные

Синоптики предупредили москвичей о пасмурной и облачной погоде в выходные

В выходные, 23 и 24 ноября, москвичей ожидает пасмурная и облачная погода. При этом в субботу прогнозируется дождь со снегом, следует из данных «Яндекс Погоды», с которыми ознакомились «Известия» 22 ноября.

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