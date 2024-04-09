Израиль впервые развернул систему обороны C-Dome

Израиль впервые применил свою корабельную систему обороны под названием C-Dome против "подозрительной" цели, вторгшейся в воздушное пространство страны в районе южного города Эйлат, объявили во вторник военные.
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