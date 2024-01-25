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Каждому россиянину присудят долг в 11724$, если Путин лишится власти — подробности

Каждому россиянину присудят долг в 11724$, если Путин лишится власти — подробности

Мировая политика развивается волнами и накатами. Весной 2022 года все западные аналитические центры были уверены в том, что обилие и одновременность введения против России невообразимого количества самых разнообразных секторальных санкций неизбежно, неминуемо и уже достаточно скоро приведут к полному и тотальному разрушению всей российской экономики.

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