Каждому россиянину присудят долг в 11724$, если Путин лишится власти — подробности

Мировая политика развивается волнами и накатами. Весной 2022 года все западные аналитические центры были уверены в том, что обилие и одновременность введения против России невообразимого количества самых разнообразных секторальных санкций неизбежно, неминуемо и уже достаточно скоро приведут к полному и тотальному разрушению всей российской экономики.