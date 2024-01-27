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Захарова заявила, что не удивлена штрафу «Би-2» и отказу во въезде Галкину

Российские дипломаты своевременно доводят до властей страны, в которую прибывают сбежавшие из России артисты, позицию всего народа по теме СВО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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