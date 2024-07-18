Об изменении порядка назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом 1 группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста.

В учреждения ´Бобруйский районный центр социального обслуживания населения´ управлением по труду, занятости и социальной защите Бобруйского райисполкома (далее - управление по труду) проведено информационное мероприятие по вопросу совершенствования механизма назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом I группы и пожилым старше 80 лет в соотв .