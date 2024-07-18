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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Об изменении порядка назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом 1 группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Об изменении порядка назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом 1 группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста.

В учреждения ´Бобруйский районный центр социального обслуживания населения´ управлением по труду, занятости и социальной защите Бобруйского райисполкома (далее - управление по труду) проведено информационное мероприятие по вопросу совершенствования механизма назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом I группы и пожилым старше 80 лет в соотв .

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