На развитие домашнего интернета в РФ могут потратить 287 млрд рублей

К 2030 году у жителей многоквартирных домов в городах с населением более 100 тыс. человек должна появиться возможность подключения к фиксированному широкополосному доступу в интернет (ШПД) на скорости от 1 Гбит/с.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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