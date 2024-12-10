Детская стоматология

Молочные зубы закладывают основу для здоровья всей ротовой полости. Их задача — не только помогать в пережевывании пищи, но и формировать правильный прикус, дикцию и общее развитие челюстно-лицевой системы.
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