Саудовская Аравия наказывает долларом членов ОПЕК за нарушение дисциплины

Глобальные котировки на нефть показывают самые слабые показатели больше, чем за два десятилетия. Мировым лидерам добычи и экспорта приходится брать в свои руки рискованные инициативы по управлению всей системой, иногда прибегая к наказывающему воздействию.
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