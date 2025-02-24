Сийярто: Евросоюз намерен сорвать договорённости России и США по установлению мира на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с коллегами из стран ЕС в Брюсселе заявил, что Венгрия всерьёз опасается, что многие лидеры Евросоюза приняли решение сорвать российско-американские переговоры о мире на Украине.
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