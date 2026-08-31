Два лесных пожара возникли в Ростовской области после налета БПЛА

В ночь на понедельник, 31 августа 2026 года, над регионом было сбито более трех десятков беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
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