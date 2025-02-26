Россиянам рассказали, сколько блинов можно давать детям

Следует употреблять их в ограниченном количестве В пресс-службе РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России рассказали о том, сколько блинов можно безопасно давать детям младше 12 лет, чтобы избежать переедания и проблем с пищеварением.
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