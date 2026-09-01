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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Борис Катчук: «У Кучерова глаза на затылке, он невероятно хорошо видит лед. Не просто так он один из лучших игроков мира»

Нападающий « Трактора »  Борис Катчук высказался об игре с Никитой Кучеровым в « Тампа-Бэй ». – Вам довелось поиграть вместе с Никитой Кучеровым .

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